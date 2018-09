Pero esto no es todo, Veloso señaló que hay casos en los que futbolistas top firmaron un contrato con una singular cláusula que advierte que integrantes directos de su familia podrían ser sometidos a hemogramas: "Si figuran alterados los resultados de un estudio puntual de sangre o se registran anomalías podría no tratarse de una manipulación de sustancia prohibida sino de una variabilidad genética, por eso se recurre a estudiar a los progenitores. En estos casos no es obligatorio, es algo consensuado". Así, se podría dar que los padres de Messi, por citar un ejemplo, fuesen convocados para realizarles análisis de sangre.