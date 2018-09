"Siempre fue una aspiración ser la mitad de bueno que tú. He aprendido mucho de ti en estas últimas ocho temporadas en las que me he convertido en un mejor jugador y una mejor persona… ¡Aún estoy tratando de conseguir ese "Eurostep" en mi juego, pero mis caderas no me dejan!", bromeó sobre la legendaria jugada que impuso el escolta de 41 años.