Tevez de a poquito va tomando ritmo, todavía no es aquel del pasado, pero puede volver a serlo. Me gustó Villa. Me gustó Pavón. Volvió el Pavón que se fue al Mundial, no el que había regresado. Cardona y su categoría. Boca te mata arriba, la verdad tiene mucho y muy bueno. Tiene cantidad y calidad, por eso cuando a los demás le falta gol, a Boca le sobra. Es un gran candidato a ganara el tricampeonato que tanto quiere la historia de Boca, que hasta aquí no lo pudo conseguir.