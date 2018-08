El capitán de la Academia, cuyo contrato con la institución finaliza en diciembre de este año, se mostró muy dolido por no haber llegado más lejos en el certamen continental. "En diciembre van a ser tres años desde que llegué al club con un objetivo claro, que era el de poder conseguir un titulo, y no se dio. En tres años no llegamos a pelear alguna de las competencias que jugamos. Así que es frustrante y difícil de digerirlo", comentó.