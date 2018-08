"Va a ser muy complicado el tema de los contratos en el fútbol argentino con el dólar. No se va a poder incorporar más, sobre todo si querés traer desde el exterior. Me da la sensación de que no se van a poder repatriar más jugadores", aceptó Daniel Angelici en charla con Fox Sports. "Se complica cuando querés traer jugadores que están cobrando un salario promedio de entre 600 y 700.000 dólares. Cuando nosotros hicimos las operaciones el dólar estaba a 22,23″, agregó.