"Cuando uno pierde 3 a 0 no puede sacarle méritos al rival. Pero mi análisis sobre nosotros se basa en que fallamos en el inicio. Desde el comienzo no hubo un avasallamiento futbolístico, pero sí hubo diferencias en la disputa de la pelota en las segundas jugadas", argumentó el entrenador que no mermó en su autocrítica: "Faltó actitud. Estos partidos se inician al 100% y nosotros no lo hicimos".