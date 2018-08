Mismo partido, ocho minutos después. Nuevamente hay un ingreso al área, un centro atrás. Hay un defensor que se tira barriendo, claro que barre el balón, pero con su pierna derecha desplaza la pierna izquierda de Fernández. Era penal para River. ¿Fácil? No, es una jugada de VAR, donde hay que observarla cuadro por cuadro para poder ver. ¿Esto es en defensa del árbitro? No, de la justicia y de la realidad: esos elementos el árbitro no los tiene en el momento.