Y obviamente hay que hablar del caso Tevez. ¿Qué pasó con Tevez en Barcelona? Vienen a Buenos Aires, no juega con Estudiantes, el equipo pierde 2-0 y no entra Tevez. Dijimos: 'juega contra Huracán'. Ni juega, ni va al banco ni se concentra. Acá hay un problema. No sé si viaja a Paraguay. Si viaja es porque Angelici le pide a Guillermo: "Ponémelo". Que un jugador que es el símbolo, no juegue en ningún lado, es extraño.