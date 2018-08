"Es un tema que me tiene un poco triste, amargado más que nada por cómo se dan las cosas, por tanta desprolijidad. Se genera un clima feo y eso al fútbol no le hace bien para nada, cuando no son claras las cosas para transmitir a veces se generan estas cuestiones que no le hacen bien al mundo del fútbol. Hace tiempo vengo diciendo que nuestros organismos en nuestro continente y en nuestro país deberían ser mucho más claros porque después, si no, se genera todo lo que se genera y eso no es bueno, más allá de eso nosotros creo que no cometimos ningún error, que claramente lo comete la Conmebol y lo notifica, eso nos deja muy tranquilos porque administrativamente actuamos de muy buena manera. Después hay errores que se cometen y por suerte se pudo comprobar porque si no estarían hablando cualquier cosa, como he escuchado en estos días, de gente externa e interna y eso es lo que me indigna porque en definitiva que se hable del juego pero cuando ya pasa a otra cosa es bastante feo

gente que está cercana a resta institución y habla y quiere generar un malestar interno queriendo manchar la buena administración que hay dentro de este club pero eso es otra cosa".