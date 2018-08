El conductor no podrá estar presente en el banco de suplentes en la revancha ante la "Academia" por una sanción de la Conmebol y no dudó en plantear sus dudas sobre ese castigo. "De manera extraña, pero no quiero decir mucho de eso. Justo después de esto… Bueno, nada. No tienen mejor idea que expulsar al entrenador cuando pasa una cosa como esa, es muy raro, pero bueno", señaló sobre la suspensión relacionada al ingreso tardío del equipo al campo de juego en el duelo de ida.