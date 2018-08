"Cuando yo estaba peleando para ver si seguía acá con ustedes o me iba para el otro lado, me acordé lo que les decía a mis alumnos, a mis jugadores: "No pueden dar menos del 100%". Si se los pedía a ellos, yo tenía que luchar para mantenerme con vida". Alejandro Sabella habló por primera vez de su enfermedad y utilizó esa experiencia para dejar un emotivo mensaje en el homenaje que recibió en la Universidad de La Plata.