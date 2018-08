Pero al mismo tiempo podría haber otras sorpresas: la inclusión de Santiago Vergini como zaguero por la baja de Carlos Izquierdoz (desgarrado), la del juvenil Agustín Almendra (suplente ante el Pincha) y la del colombiano Sebastián Villa (posible sustituto de su commpatriota Edwin Cardona). No hay que olvidar que Lucas Olaza reemplazaría a Emmanuel Mas, teniendo en cuenta que el uruguayo no está inscripto en la Copa y daría un respiro al ex San Lorenzo.