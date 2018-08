A veces cuando pienso que todo está perdido

Voy hacia algunas de las formas de la muerte

Me pego un tiro con una palabra

Que alguna vez me fue tan transparente

En la ternura del agua que corre

Me recuerdan la llegada de unos trenes

Sales de los mares curvas de los puertos

Con mujeres descalzas en el verde

Voy hacia el fuego como la mariposa

Y no hay rima que rime con vivir

No te pares no te mates

Sólo es una forma más de demorarte