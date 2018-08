"No entremos a jugar relajados, porque así nos fue como nos fue. Entonces entramos confiados a comerles el hígado. Mi viejo está sin laburo y como sea saca plata para darme a mí para mis botincitos, para el micro, para la sube y para esto. ¿Ustedes se piensan que yo voy a venir a boludear acá? Si ellos se están rompiendo el or… para darme lo posible para que pueda estar acá hoy. Para el micro y para los botines. Para que pueda jugar viejo. ¿Ustedes se piensan que voy a venir acá a boludear? Yo les digo mi situación porque no sé lo que viven ustedes, pero sé que hay muchos chicos que están igual. Las cosas están difíciles viejo y nada cae de arriba. Nadie les regala nada. Nadie les regala las cosas a nuestro viejo eh, se rompen el or… Entonces nosotros también nos rompemos el orto acá dentro de la cancha, en agradecimiento. Porque capaz no lo podemos ayudar trabajando, pero si nosotros somos felices ellos son felices. Entonces, hoy quiero que salgamos de acá con los tres puntos. Por el viaje, porque el otro día perdimos 2 a 0 porque entramos relajados. No quiero que nos pasen más esas cosas. Si queremos seguir peleando arriba, tenemos que dejar todo desde el minuto cero. !Dale viejo!".