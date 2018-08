• Muy bien Messi, no tiene sentido seguir dándole magia y prestigio a una Selección que provocará la inminente fractura de la AFA cuando se entrometan empresarios y dirigentes influyentes y se produzca el choque de los intereses por el control del equipo nacional. Quien designe al cuerpo técnico tendrá a la Selección bajo su mando. Y esto generará graves enfrentamientos entre dos grupos: el del poder real y el del poder de la Asamblea. Tapia cree que en octubre sostendrá el apoyo asambleario a pesar de no haberle cumplido al Nacional B al asegurarles en una multitudinaria reunión que no habría descensos. Sin embargo, los habrá por una "orden superior" que proviene del mismo sector que no quiere que Tapia maneje a la Selección Nacional. Se trata del mismo poder desde donde se articulará el abordaje a las Sociedades Anonimas Deportivas (SAD) y que anticipan una enorme controversia en lo mas profundo de la AFA.