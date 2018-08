¿Cuál es la acción de Pablo Pérez? ¿Tratar de que el balón no pase, obstruir, hacer una muralla? ¿Lo logra? Sí, lo logra. ¿Con qué? Con la mano. La colocó en forma de ampliar su volumen. Y él sabía que corría un riesgo. El árbitro no llegó a observar la mano por la velocidad de la jugada. No la observan Facundo Tello ni su asistente porque el impacto visual de ellos termina en la atajada. Es una mano deliberada que debió ser sancionada con tiro desde el punto penal.