Posteriormente, a modo de humorada, Coudet había comentado en una conferencia de prensa, mientras en la TV mostraban un partido de River, "No me lo quiero cruzar más a Armani". Pues bien, por la Copa Libertadores, el DT y la Academia lo volvieron a padecer. "Uno hace el trabajo que tiene que hacer en el arco; tratar de que no me conviertan", dijo Armani sobre su condición de pesadilla del Chacho.