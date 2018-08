"No está definido que me quedo. Lo único que había de Santos (de Brasil) está caído". Marco Ruben encendió la mecha y cargó contra los dirigentes de Rosario Central, dando a conocer varias situaciones que lo llevaron a abrir la puerta de salida. Aseguró no tener otra propuesta por el momento, pero no descartó despedirse del club que lo vio nacer.