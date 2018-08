"Con respecto a River, hace mucho que no tengo tiempo ni ganas de ver los medios. No escucho. Yo me tengo que preocupar por lo que hago yo en Boca y no contestarle a ningún otro club. Cada uno tiene que trabajar para darle lo mejor a su club", soltó el dirigente del Xeneize con una sonrisa en su rostro en medio de la presentación de sus nuevos refuerzos: el lateral uruguayo y el arquero Esteban Andrada.