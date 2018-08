Desde ahí se hizo organizador de eventos aunque no pudo negar su regreso a la tabla cuando Quiksilver, del que fue team manager, lo llamó para esta travesía. "Fui el más veterano, pero me sumé en un papel más complementario, dejando que Iña y Fer marcaran las jugadas y guiaran al equipo", explica Jorge. Natalucci, rider de DC Shoes, un ser especial, con una mezcla de carisma, tranquilidad y conocimiento que invitan a estar siempre cerca. Y más si es en la montaña, donde es un maestro al que le gusta enseñar. Y compartir. "Yo me crié en San Martín de los Andes, jugando siempre en la naturaleza y al aire libre. Así me encontré con montañas nevadas y con una tabla que me permitía deslizarme sobre sus laderas. Así se despertó una pasión increíble que hoy sigo disfrutando como el primer día, pero 20 años después, ahora también como mi profesión", cautiva con su mensaje.