Marchesín agregó más tarde: "No hablé con Guillermo, que es el técnico de Boca y me tuvo en Lanús. Se ha especulado mucho, se ha usado mucho mi nombre en Argentina, no sé por qué, con qué intención. Pero yo estoy muy bien acá en América, estoy muy feliz. No pienso en otra cosa que no sea en los campeonatos que vamos a jugar. Nunca vino Boca, nunca hablaron con nadie, se lo pueden decir los dirigentes. En ningún momento pedí mi salida como se había dicho. En Santos sí la pedí porque se portaron mal conmigo. Pero acá estoy muy contento".