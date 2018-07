Carlos Alberto Martínez nació el 5 de febrero de 1984 en el Ejército de Los Andes, barrio más conocido como Fuerte Apache. A los diez meses sufrió un accidente doméstico: una olla de agua hirviendo cayó sobre su cuerpo. Nunca quiso olvidarse de las quemaduras que le dejaron visibles cicatrices. Confesó que su papá murió antes de que él naciera, que su madre biológica "se volvió loca y no me pudo criar". Su tía se la llevó con ella. Dijo que su escuela fue la calle. Se formó en All Boys, jugó en Boca, en Corinthians, en West Ham, en Manchester United, en Manchester City, en Juventus, en Shanghai Shenhua y en Boca otra vez.