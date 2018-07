Pero el verdadero problema de (Ariel) Holan es inesperado y tiene que ver con el arco: no va a poder contar con (Damián) Albil porque se fue y tampoco con (Gonzalo) Rehak, por su lesión, que lo mantendrá alejado de las canchas por varios meses. Y por eso el club estará obligado a buscar un refuerzo en ese puesto. Todavía no hay un nombre concreto, incluso se puede barajar la posibilidad de que Albil vuelva: todavía no firmó su contrarto con Aldosivi de Mar del Plata.