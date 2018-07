En el Mundial de Suecia 1958, Just Fontaine hizo historia: anotó 13 goles en la que fue su única participación en Copas del Mundo y registró una marca que todavía no pudo ser superada dentro de una competición. El ex futbolista marroquí naturalizado francés se despachó con un póker de tantos en el 6-3 de Francia sobre Alemania por el tercer puesto y quedó en los libros grandes del fútbol. Solamente lo quebraron su récord el alemán Miroslav Klose (16 goles en cuatro mundiales), el brasileño Ronaldo (15 en cuatro) y el alemán Gerd Müller (14 en dos).