"Quería compartir unos minutos acá con Darío, que le había prometido que iba a venir y le caí de sorpresa. Es un lugar que me trae muchísimos recuerdos, donde crecí y aprendí mucho. Está lleno de buena energía y eso es algo lindo. Acá fue donde empecé y hoy volver (a encontrarme) con gente que estaba cuando yo me fui, que fue hace mucho, me pone muy contento", le explicó la figura de la Juventus a la cuenta oficial de La Gloria.