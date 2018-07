Y reveló los nombres de tres técnicos que fue a buscar cuando finalmente asumió Edgardo Bauza. "Yo hablé con Bielsa, Pochetino y Simeone y los tres me dijeron que no era todavía el momento. Tengo contestado lo que me puso Bielsa explicándome que no era su momento. También hablé con Sampaoli, pero había que ponerle seis millones de dólares. El único que aceptó y no impuso ninguna condición fue Bauza".