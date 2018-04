Closas consideró más tarde: "Me salvé milagrosamente", y denunció más tarde el abandono por parte de los organizadores de la competencia. "Yo quedé varada, vinieron a buscar a los pilotos, a mí me llevaron al hospital y gracias a Dios no tuve consecuencia físicas pero cuando volví me encontré con que ya no había absolutamente nadie. Estoy tirada, nadie ha venido para preguntarme si necesito algo. Estoy a la deriva, necesito que alguien me venga a ver, alguien que se haga responsable", pidió.