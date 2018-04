Asimismo, optó por no hablar del futuro de Guillermo Barros Schelotto si el equipo llegara a quedar eliminado. "No me gusta hacer futurología. Estamos confiados que pasaremos esta ronda y el DT tiene contrato hasta diciembre. Hay que hacer el balance anual y ver cuál objetivo se alcanzó y cuál no. Es muy importante lograr el bicampeonato", destacó.