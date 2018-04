"Que se acerque, él me conoce a mí, a mis hermanos y a mi familia. Nunca le pedimos nada porque no queremos que se sienta comprometido, pero que mire porque salió del club y vistió estos colores. (Le pedimos) que pueda ayudar un poquito, dar una mano para que los chicos puedan volver a tener su espacio físico y disfrutar del fútbol. Dios quiera alguien pueda tener la oportunidad que tuvo él y llegar. Carlos es una excelente persona y no se olvida de sus raíces, así que va avenir al club", se ilusionó el titular de Santa Clara.