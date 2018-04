Sin embargo, el Tano salió a hablar sobre el tema en las últimas horas y contradijo al propio Mellizo: "Nunca se hizo ninguna gestión por Buffon, nunca me he reunido con el cuerpo técnico porque siempre decimos lo mismo: tenemos que ser respetuosos de los jugadores que tenemos. No nos hemos sentado ni hablado de ningún nombre. No salimos a negociar por ningún nombre".