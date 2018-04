"Jugó una serie de playoffs con un brazo roto, con la nariz rota. Le ha dado todo a esta organización. Esta temporada estaba decepcionado por la ausencia de Kawhi (Leonard) y desconsolado por el entrenador que ama. Y, sin embargo, de alguna manera convenció a su equipo de que, si bien no podían ganar la guerra, no iban a perder la batalla. No esta, no en su casa", destacó su entrega completa en el último partido, sin mezquindades ni egoísmos.