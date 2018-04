Atlético Tucumán, obligado a ganar en La Paz para seguir en la Libertadores: hora, TV y formaciones

El "Decano" tendrá un partido complejo esta noche ante The Strongest por la tercera fecha de la fase de grupos. El equipo argentino aún no sumó puntos en el certamen, mientras que el local tiene 3 y también debe ganar para no arriesgar su clasificación