El tiempo fue pasando y Valen no dejó de impactar. Como pasó en el Campeonato Argentino de Pista, cuando logró la medalla de plata pese a que era la primera vez que corría en un velódromo. "En Maquinchao no hay ninguno y el más cercano está a 1.000 kilómetros. Por eso fuimos tres días antes a Mar del Plata para conocerlo y poder practicar. Llegué primera, cortada, pero no me dieron los puntos para ser oro. A todos les llamó la atención lo rápido que me adapté y el resultado que conseguí", describe.