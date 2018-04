-Era re bondadoso. El día antes de enterarme de este horror lo había llamado a mi marido y le había dicho: "No sabés, este tipo es divino con nuestro hijo. Tiene como una preferencia, me encanta porque se fija en todo…". Después no lo podía creer…¿Cómo no lo vi? Pero no te das cuenta… Es un trabajo muy minucioso, los van comprando. Mi hijo me dijo: "Mamá, vos no te das cuenta de lo que está pasando, no entendés". Todo es muy de a poquito, un trabajo de hormiga que van haciendo con la criatura.