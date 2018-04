Lejos de bajar el tono de sus declaraciones, el histórico mediocampista central de la institución estuvo en el programa No todo pasa (TyC Sports) y dejó otra contundente frase: "Si ganaramos la Copa Libertadores, yo sería el primero que saldría a celebrar, pero no se me olvidaría la derrota. ¿Sabes cuándo se me va a olvidar? Cuando nos volvamos a enfrentar, le rompa el… y lo elimine".