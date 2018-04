Mientras tanto Leandro Romagnoli, de 37 años, podría quedarse afuera de lo que parecía ser titularidad por el desgaste físico que le produjeron los 65 minutos que jugó ante el Granate. En caso de que el Pipi no pueda estar, su reemplazante sería el cordobés Gabriel Gudiño. El que todavía no está en condiciones de regresar al once inicial es el volante Fernando Belluschi, que continúa recuperándose de una tendinitis rotuliano en la rodilla izquierda.