"Me enteré estando afuera de lo sucedido, pero me comuniqué con el secretario general para que abriera un sumario interno, sobre todo para ver la responsabilidad de parte de la seguridad, quién autorizó el ingreso y quién abrió la puerta. No quiero cortar el hilo por lo más fino, pero tiene que empezar a haber responsables, porque son cosas que uno no se quiere acostumbrar a que pasen. Si bien esto no sucede seguido en nuestro club, no es la primera vez que pasa y, en lo personal, junto con toda la Comisión Directiva, no nos gusta este tipo de actuaciones de la barra", señaló el mandamás del cuadro azul y oro en diálogo con radio La Red.