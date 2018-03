El que sí lo hizo fue el fiscal general de Lomas, Enrique Ferrari, quién dio otra versión del asunto a este medio. "Es una infamia que quieran vincular mi decisión a un beneficio a la familia Moyano. Que me investiguen. Yo sólo tengo una cuenta de banco y es donde me deposita el sueldo el Estado. Jamás recibí una dádiva. En su momento me quisieron hacer una operación similar en San Isidro y se demostró que era mentira. Mi decisión fue sólo para proteger a los fiscales: estaban amenazados de muerte por el avance de la investigación y ellos mismos me pidieron salir por protección. Y yo no puedo mantener en una causa tan importante a gente que puede dudar de ir hacia adelante porque su seguridad personal está en juego. De hecho, se pidieron licencia psiquiátrica para poder estar fuera de todo el proceso. Es cierto que este movimiento va a lentificar algunas medidas de prueba que estaban para ser tomadas, pero eso no es mi responsabilidad. Es el mal menor: yo necesito fiscales que puedan estar 100% en ese proceso y con esta decisión creo que obré en ese sentido".