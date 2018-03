"Allá por 2006 mi mi hermana mayor, Tatiana, tuvo que ser internada por un problema inmunológico que tiene. Hace muchos años que está tras distintos médicos, todavía no ha encontrado un diagnóstico definitivo y un tratamiento específico y estamos siempre en la lucha de eso, tratando de darle mucho ánimo. La enfermedad se le despertó cerca de los 17 años, con una anemia pronunciada. Ahora está trabajando con sacrificio porque le cuesta, es una persona que tiene fragilidad, no es fácil para ella tomar un colectivo e ir a trabajar, no podemos dejarla hacer su vida sola, pero le pone mucha fuerza de voluntad y eso a mí me pone orgulloso y trato de darle ánimo. Dos por tres tiene sus episodios, que se le baja mucho la hemoglobina y le repercute en todo, ahora está usando insulina porque se hizo diabética, no sabemos si por usar tanto tiempo las medicaciones", explicaba al respecto.