Barroso, con diez años menos, va en busca de los éxitos de Delgado. Hoy, mientras hace la transición de Junior a Elite (adultos), intenta ratificar las expectativas creadas. Ya quedó atrás una lesión importante que sufrió en el 2015 y que no tuvo un diagnóstico claro hasta el año pasado. "Fue en la espalda, por una caída en San Luis, y recién hace unos meses el médico del Cenard, Javier Llovera, descubrió que se me produjo algo crónico en la columna y deberé hacer un tratamiento de por vida. No es fácil, pero intento no pensar, sigo para adelante y lo hablo con mi psicóloga (Lorena Gavinso)", explica quien trabaja día a día por un sueño que la desvive. "Quiero ser olímpica. No sé si llegaré a Tokio, por cuestiones personales y hasta burocráticas, pero mi ilusión es esa. Es mi meta deportiva, poder estar en las pruebas de pista. No lo veo imposible. Además, aprendí a que no tenemos que ponerle un límite a nada. Con esfuerzo y dedicación todo se puede", es el mensaje. Mica, además de competir en los campeonatos argentinos de ruta y pista en este 2018, comenzará a desandar su ilusión olímpica cuando desde el 26 de mayo compita en los Juegos Odesur en el comienzo del ciclo clasificatorio para Tokio.