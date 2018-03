Orgulloso y feliz de renovar y extender nuevamente mi contrato con @sanlorenzo . Después de 4 años nos seguimos eligiendo . Agradezco a compañeros , dirigentes , empleados del club y a toda la gente que forma parte de la familia cuerva por el respeto , apoyo y cariño de siempre . COMPROMISO-RESPETO-LEALTAD

A post shared by Nicolas Blandi (@nicolasblandi) on Mar 26, 2018 at 12:36pm PDT