"Iniesta es único, y hay que disfrutarlo mucho, porque cuando no juegue más, lo vamos a extrañar. No sé si tendremos la suerte de ver algo parecido. ¿Vieron el pase que le dio a Rodrigo contra Alemania? Es muy suyo, fabuloso. Eso solo lo hace él. Lo que pasa es que nos acostumbró y ya se ve como normal, pero cuando no esté, diremos: '¿Te acuerdas los pases que daba Andrés?'. Nadie más los va a dar. Para mí, verle caminar la cancha, controlar el balón, pasar la pelota…. es un lujo. Al que le gusta mirar fútbol debe estar agradecido a Andrés".