Lo llamativo es que el Loco no escogió una acción que haya terminado en gol. Su relato en el desenlace dejó un final abierto para la comedia y el suspenso: "Gambeteo a uno y dejo al arquero en el camino, pero cuando la quiero pisar, la pelota me pega en la punta y se me va afuera con todo el arco solo. Vacío. Íbamos 0 a 0… Menos mal que ganamos, porque sino era boleta. No me salvaba ni Bonavena".