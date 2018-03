"En su momento, quizás esperaba otra reacción por parte del club en el hecho de acompañarme en el momento de mi lesión y el poder quedarme y ayudar desde algún lugar, pero bueno, no se dio. No habrá sido mi momento y no sería este mi momento. Hoy por hoy aparece esta posibilidad y es muy motivante. Uno quiere y tiene ganas de hacer cosas, por eso aceptamos", deslizó el ganador de 17 trofeos obtenidos con el club de la ribera.