"Yo he pasado todas acá, y ustedes lo saben. No soy el que necesita tirar leña al fuego para sobrevivir y entrar en conflicto con alguien como para salir bien. No lo hice nunca en mi carrera. No lo voy a hacer nunca. Es parte de lo que genera el mundo del fútbol cuando no se dan los resultados. Yo estoy agradecido a River, a Marcelo, a los dirigentes, a mis compañeros… Soy muy transparente, soy el que soy, no hay otra cosa", advirtió.