Y allí replicó la chicana, con altura. "A mí no se me hubiera ocurrido nunca decirle 'Yo no abandoné'. Cuando él me dijo lo que me dijo, me reí. Mi estilo es uno, el de él es otro, cada uno se maneja como le parece", devolvió, en alusión al duelo por Copa Libertadores 2015 que se suspendió por el episodio gas pimienta.