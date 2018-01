Hace algunos días, el Negro, como le dicen sus compañeros cariñosamente, le comentó a Infobae que uno de los ayudantes de Gernot Rohr, director técnico de las Águilas, lo contactó en su última visita a su país. "Cuando estaba en Sportivo Barracas me dijo que me estaban mirando. Eso me puso muy orgulloso y me dio más ganas de trabajar. Sé que es difícil, que hay muy buenos jugadores, pero mientras haya chances, no voy a bajar los brazos. Después, cuando pasé a Depro, me enteré que seguían mis pasos en el Federal A", comentó entusiasmado.