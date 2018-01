Solo resta saber cuál es el destino que elegirá el ex River para continuar con su carrera futbolistica. Pablo Durán, directivo del conjunto charrúa, se refirió al tema en diálogo con el programa radial Sport 890 de Uruguay: "Hoy le dimos el ultimátum a su representante. Si en dos horas no está la respuesta damos por cerrado el tema y vamos por otro delantero". Aunque por el otro lado, su representante, Juan Cruz Ollier, dio indicios que su futuro estaría en Colombia pese a que "su incorporación a Deportivo Cali todavía no está cerrada".