El dirigente señaló que se planteó su futuro y que tomó la decisión de continuar al frente del equipo tras una charla con el subcapitán, Mariano Hood, con sus colaboradores, con entrenadores y, fundamentalmente, con los jugadores que lo acompañarán en adelante. "He hablado con la mayoría de los jugadores, algunos como Schwartzman o Pella han dicho públicamente que estarán a disposición pero más allá de eso cada uno tiene sus prioridades. Algunos me dijeron que no van a poder estar pero confío mucho en el equipo que vamos a poder conformar y que vamos a representar muy bien al país".