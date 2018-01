¿Qué jugador no está en la Selección y debería estarlo? "Mientras esté Messi, todos los demás son buenos jugadores y no hay mucha diferencia. Teniéndolo a Leo, los demás corre por decisión del DT, todos son excelentes jugadores. La duda que me surge es si no hubiese sido más fácil tener 18 ó 19 ya entrenando para después completar con una lista de afuera, porque los de afuera son buenos, pero hay muy buenos jugadores también hay aquí. Él (Sampaoli) sabrá lo que busca y quiere, no lo sé porque todavía no está puesto sobre la mesa nada. Ahora viajará a Europa y hablará, habrá dos amistosos, pero no sé tampoco como lo resolverá".